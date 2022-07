Nino D'Angelo apre “E...state al Negombo”, concerti e spettacoli sull'Isola verde

Da Nino D’Angelo a Rocco Hunt, da Biagio Izzo a Franco Ricciardi. Sull’isola di Ischia arriva “E…state al Negombo”. Quattro appuntamenti tra musica e teatro per un’estate all’insegna della rinascita come spiegano gli organizzatori: «Bisogna recuperare l'esperienza dal vivo sull'isola di Ischia e questi eventi nel loro senso più ampio, sono l’incontro fisico tra persone e divertimento: ed oggi il pubblico ne sente un profondo desiderio. Queste manifestazioni sono motivo di festa per coinvolgere la cittadinanza, i turisti, gli artisti ed il territorio, e colmano gli spazi destinati alle attività culturali nei luoghi che le ospitano».

APPROFONDIMENTI IL CONCERTO «La musica che gira intorno» presenta al Vomero Fabrizio...

Il primo appuntamento della manifestazione è fissato per il 13 agosto con un pezzo di storia della musica napoletana come Nino d'Angelo, con lo spettacolo 40 anni di ‘Nu jeans e ‘na maglietta. Dopo il sold-out nei più importanti teatri italiani, Nino D’Angelo racconta: «Ho provato nel corso dei concerti degli ultimi mesi delle sensazioni che non provavo da anni e il grande affetto che mi ha tributato il pubblico ha fatto sì che decidessi di passare l’estate in giro a suonare. Sarà nuovamente l’occasione per presentare il mio progetto de ‘Il Poeta che non sa parlare’, ma anche i miei grandi successi degli anni Ottanta e Novanta, a partire da ‘Nu jeans e ‘na maglietta’ che quest’anno compie 40 anni”.

Si prosegue, il 19 agosto, con Rocco Hunt ed il suo Libertà + Rivoluzione Tour. Sul palco il rapper campano presenterà i brani degli ultimi album “Rivoluzione” e “Libertà”, oltre alle sue più grandi hit. Il 20 agosto arrivano Biagio Izzo, Mario Porfito e Francesco Procopio in “Un giorno all’improvviso”. Nella magica notte del 10 Maggio 1987- si legge nelle note dello spettacolo scritto da Eduardo Tartaglia - Biagio, Mario, Francesco e Tonino, ebbri di felicità per la conquista dello scudetto del Napoli, si dissero addio su una spiaggia del litorale partenopeo... ed il resto è tutto da scoprire. Si continua poi il 23 agosto con il concerto di Franco Ricciardi che porterà in scena tutti i suoi più grandi successi in una esperienza live da non perdere.