Aveva allestito un autentico punto vendita a cielo aperto di lettini sul lungomare di Mondragone, a due passi da un tratto di arenile non in concessione. A porre fine all'attività abusiva dell'uomo sono stati gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante David Bonuglia. Dopo una serie di accertamenti e di appostamenti, richiamati dalla presenza delle attrezzature e dal via vai dei clienti, i vigili hanno effettuato un controllo ed hanno avuto la conferma dei loro sospetti: l'attività era priva delle prescritte concessioni amministrative. I lettini sono stati sequestrati mentre il venditore è stato multato con un verbale di cinquemila euro. È l'ennesimo colpo messo a segno dagli uomini della polizia locale, impegnati in un'azione di controllo capillare del territorio. In città, in vista del Ferragosto, le presenze di turisti e villeggianti, richiamati dal mare azzurro e trasparente e da prezzi ancora competitivi rispetto ad altre località, sono lievitate.

Le case per le vacanze, gli alberghi ancora operativi, i bed&breakfast, i pochi alberghi ancora operativi e gli stabilimenti balneari sfiorano il sold-out. La polizia locale si trova a fare i conti con tante criticità, ad iniziare da un traffico sempre più intenso non solo sulla Domiziana e sul lungomare, dove si registrano code e rallentamenti, ma anche sulle strade urbane. Qui, tra autovetture parcheggiate in doppia fila o sui marciapiedi, motocicli che sfrecciano a tutta velocità con sorpassi e manovre azzardate, scarso rispetto delle regole della circolazione, la situazione è sempre più critica. Cresce anche l'occupazione abusiva di spazi pubblici da parte degli operatori commerciali. Proseguono intanto gli appuntamenti con il programma dell'estate mondragonese, altro elemento di richiamo per i turisti. Stasera si terrà la tradizionale processione in mare della statua di Maria Assunta, scortata dal corteo di barche e salutata dal suggestivo spettacolo di fuochi d'artificio sparati dalla riva. Domani, notte di musica e divertimento in piazzale Conte con Lele Blade, Coco, i dj di Radio Marte e Marco Bucale. Ieri sera infine è stato inaugurato l'impianto di illuminazione del tratto di Domiziana tra Le Vagnole e Fiumarella. L'opera, finanziata per 500mila euro dalla Regione Campania, accresce la sicurezza e la vivibilità nella zona ed allarga la città in un'area ricca di locali e punti di ritrovo.