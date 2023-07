Ancora un sequestro di attrezzature balneari su una spiaggia della Costiera Amalfitana dove si stanno intensificando i controlli della capitaneria di porto per scongiurare attività abusive ai fini di lucro. La nuova operazione è scattata ancora una volta a Erchie, suggestivo borgo marinaro che ricade nel comune di Maiori peraltro a distanza di qualche settimana dal blitz che portò ai sigilli di circa quattrocento attrezzature da mare, tra ombrelloni e lettini. L’ennesima attività di contrasto all’abusivismo demaniale marittimo è stata condotta dai militari della guardia Costiera di Cetara e dagli agenti della polizia locale di Maiori sempre sullo stesso arenile. Il nuovo blitz è stato effettuato all’alba di ieri ed ha portato alla denuncia di una persona e al sequestro giudiziario di 51 lettini da spiaggia e 9 ombrelloni in seguito all’accertamento di una serie di violazioni al codice della navigazione. Nello specifico gli uomini dell’ufficio locale marittimo di cetara coordinamento sul posto del primo maresciallo Luigi Passaniti, avrebbero appurato che le attrezzature balneari sottoposte a sequestro, venivano posizionate abusivamente, per fini di lucro, sulla spiaggia libera in località Marina frazione di Erchie del comune di Maiori.

Dagli accertamenti seguiti nel corso dell’attività di polizia condotta congiuntamente con gli agenti della polizia locale del comune di Maiori, agli ordini del comandante Giuseppe Rivello, sarebbe emerso che persona identificata e poi denunciata all’autorità giudiziaria, avrebbe posizionato le attrezzature balneari senza averne alcun titolo, occupando pertanto, indebitamente, porzioni di spiaggia libera nell’attesa di eventuali clienti. Nell’ambito della stessa attività di controllo e monitoraggio demaniale, coordinata dalla Guardia Costiera di Salerno agli ordini del capitano di vascello, Attilio Maria Daconto, sarebbero emerse ulteriori irregolarità. Infatti, nei confronti della stessa persona, quale titolare di una concessione demaniale marittima per il mantenimento di un chiosco in legno ad uso edicola, sono stati elevati ben due verbali di contestazione per accertata violazione amministrativa. Il primo per mancanza di Scia sanitaria dedicata e l’altro per mancanza di titoli abilitativi alla somministrazione assistita.



Le operazioni condotte dagli uomini dell’ufficio locale marittimo di Cetara, di concento con la polizia locale di Maiori, si inseriscono in una più ampia attività di controllo del territorio della Costiera Amalfitana dove resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno non solo del noleggio abusivo delle delle attrezzature da mare ma più in particolare per evitare la sottrazione dei tratti di spiaggia libera. Soprattutto attraverso l’occupazione di ombrelloni e lettini che per talune tipologie di concessioni andrebbero installate solo su richiesta dei bagnanti e rimosse appena questi si allontanano dall’arenile dopo aver usufruito dei noleggio delle attrezzature balneari.