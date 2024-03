Caivano, fiaccolata al Parco Verde: «No agli sgomberi»

Fiaccolata al Parco Verde di Caivano per dire: «No agli sgomberi». È stata organizzata per venerdì la manifestazione che partirà dal piazzale antistante la chiesa di don Maurizio Patriciello e arriverà fino al Castello medioevale, cuore pulsante del Comune della provincia a nord di Napoli.

Luigi Sirletti, portavoce degli abusivi, ha annunciato: «Indosseremo tutti una maglietta bianca. Faremo un segno rosso sul viso, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne in occasione della loro festa. Ciascuno di noi avrà una candela per rappresentare la speranza. Desideriamo un po’ di luce dopo questo mese di buio e continueremo a far sentire la nostra voce».

Sono 254 le famiglie a rischio. A inizio febbraio, infatti, sono stati eseguiti tre decreti di sequestro preventivo per occupazione abusiva. Nei giorni successivi, i destinatari hanno organizzato diverse manifestazioni per far sentire la propria voce. La settimana scorsa, il prefetto di Napoli Michele di Bari è intervenuto nella chiesa del rione.