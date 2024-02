Caivano, al Comune arrivano 16 nuove assunzioni

I 16 vincitori della selezione per i profili di istruttore tecnico, assistente sociale ed educatore scolastico sono stati convocati presso la sede del Comune di Caivano, in via Don Minzoni. Firmeranno il relativo contratto giovedì 29 febbraio 2024.

«Sono assunzioni necessarie - sottolinea il prefetto Filippo Dispenza - che la Commissione Straordinaria ha favorito appena dopo il suo insediamento al Municipio. I nuovi dipendenti comunali contribuiranno così ad aumentare la capacità della risposta amministrativa dell'Ente ed a migliorare la qualità dei servizi essenziali offerti alla cittadinanza».

Intanto la terna commissariale, composta da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro, ha reso noto che sono state pubblicate sul portale INPA anche le graduatorie relative al concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 15 unità di personale di polizia municipale (di cui n. 2 nell’Area Funzionari ad elevata qualificazione e n. 13 nell’Area Istruttori), da assumere a tempo pieno e indeterminato con profili di vigilanza e sicurezza e da impiegare nei servizi di controllo del territorio allo scopo di garantire una maggiore percezione di sicurezza ai cittadini di Caivano.

«Grazie alla collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con la Commissione RIPAM - aggiunge il prefetto Dispenza - anche questo processo di reclutamento è stato realizzato in tempi brevissimi e ora si procederà pure alle assunzioni per un totale di 31 nuovi dipendenti comunali».