Vomero, allarme in via Morghen, dissesti più volte segnalati dai residenti

"I problemi di via Morghen, con particolare riferimento ai dissesti presenti in un complessivo stato di degrado e d'abbandono dell'intera arteria, sono stati più volte segnalati dai residenti, segnatamente nel corso degli ultimi anni, quando la situazione ha raggiunto livelli inaccettabili - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari - Purtroppo, però - aggiunge Capodanno - tutto cade nel vuoto".

"E' inaccettabile - puntualizza Capodanno - che la municipalità collinare la quale, per una beffa del destino ha la propria sede proprio in via Morghen, a pochi passi dal luogo dove si è verificata la voragine, solo oggi si accorga che diverse strade del Vomero sono dissestate, dissesti che dovrebbero essere oggetto di tutti gli accertamenti opportuni e di un monitoraggio continuo, in attesa degli interventi tesi ad eliminarli, quando , in più occasioni, sono stati segnalati dai cittadini, anche attraverso i mass media.

Cosa hanno fatto questi signori prima dei recenti eventi calamitosi? Ci sono state iniziative concrete e documentabili al riguardo? Perché solo oggi si afferma di voler ricorrere al Prefetto in caso di mancate risposte da parte dell'ente comunale centrale e non lo si è fatto prima dei tragici eventi di questi giorni e dell'intervento della magistratura penale? Domande che attendono risposte". Al riguardo c'è anche un filmato che risale a maggio del 2022