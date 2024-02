Via Solimena, infiltrazioni d'acqua dal muro a pochi metri da via Morghen

Un altro muro a rischio, a pochi metri da quello crollato in via Morghen per effetto della voragine apertasi all'alba di mercoledì 21 febbraio. È il muro che si trova alla fine di via Solimena e che si trova, in linea d'aria, subito sotto il buco nero che ha inghiottito due auto ferendo quattro persone.

Su quella parete, che da anni è oggetto di un contenzioso per stabilire a chi spetti effettuare la manutenzione, sono comparse copiose infiltrazioni d'acqua che, alla luce di quanto accaduto a via Morghen, suscitano notevole preoccupazione tra residenti e commercianti della zona.

Nelle scorse ore alcuni tecnici hanno effettuato un breve sopralluogo, poi più nulla ma dal muro continua a scorrere acqua.

«Da anni chiediamo - spiegano gli abitanti del quartiere - che si metta in sicurezza questa parete con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Chiediamo aiuto al sindaco Gaetano Manfredi e al prefetto Michele di Bari affinché non si ripeta qui lo stesso dramma che sta interessando via Morghen».