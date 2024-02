Caivano, Parco Verde in protesta: «Avete usato i nostri bambini e poi gli avete tolto la casa»

Nuova protesta contro gli sgomberi al Parco Verde di Caivano. Via Circumvallazione ovest è stata bloccata dai manifestanti che non hanno intenzione di cedere. Prima un piccolo gruppo, che poi è diventato più folto ha interdetto il traffico in una delle arterie principali.

Sul manto stradale sono stati posizionati diversi striscioni in cui viene rivendicato il diritto alla casa: «Avete usato i nostri bambini per i vostri interessi e poi gli avete tolto la casa».

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine a gestire la situazione e a deviare il traffico, che risulta inibito in quella zona.

Le proteste dei residenti del rione vanno avanti ormai da settimane, dopo che sono stati eseguiti tre decreti di sequestro preventivo per occupazione abusiva. Sono a rischio circa 254 famiglie e per lunedì è prevista la riunione dell’associazione Diritti sociali: «Andremo in prefettura e dal presidente della Regione».