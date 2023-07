Castellabate, pulizia dei fondali marini: recuperate reti da pesca abbandonate nell'area marina protetta

Sono stati recuperati più di 100 metri di reti da posta nei pressi di Vallone Alto e Mazzeno Vecchio, nell’area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, in occasione della seconda edizione di "Fantasmi del Mare", l’iniziativa a cura dell'A.S. Cilento Sub New svoltasi stamattina e finalizzata alla pulizia dei fondali.

La squadra dei sommozzatori, capitanata da Natale De Santis, si è immersa e ha recuperato delle reti da pesca abbandonate sui fondali.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Castellabate, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dall’Area Marina Protetta Santa Maria di Castellabate, Marevivo Onlus, Life SeaNet che si occupa della gestione dei siti marini della Rete Natura 2000.

Supporto logistico a cura dell'Associazione Pescatori di Castellabate, Guardia Costiera di Agropoli e Locamare Santa Maria di Castellabate.

A seguire dal vivo le operazioni Assunta Niglio della sezione locale di Marevivo Onlus: «Missione compiuta! Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa». Sulla banchina del porto presenti anche il sindaco Marco Rizzo ed altri amministratori comunali.