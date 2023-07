Giovane salernitano esce dalla discoteca a Roma e muore

Un giovane infermiere di Caggiano è morto questa mattina a Roma. La comunità salernitana si è svegliata questa mattina con questa una triste notizia. Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita all’uscita di una discoteca a seguito di un malore. Il ragazzo aveva passato una serata insieme ad altri due amici in una discoteca della capitale. Sono in atto accertamenti del caso e per ora la salma è sotto sequestro.