Sant'Antimo, controlli in discoteca: multati e denunciati due imprendiori

Questa notte a Sant’Antimo i carabinieri della locale tenenza insieme ai militari del Nil di Napoli hanno controllato – nell’ambito di un servizio finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro sommerso – una nota discoteca del posto e la sua «security».

Durante le operazioni i carabinieri hanno trovato, per quanto riguarda il locale di intrattenimento, 38 lavoratori e di questi due erano in «nero».

Contestate violazioni per un totale di 20mila euro. Per l’amministratore unico della società anche una denuncia.

Analoga sorte per l’amministratore della società impegnato nell’attività di portierato. Sui tre lavoratori trovati, uno non era mai stato assunto. Sanzioni per 19mila euro.