Movida violenta in valle Caudina, dove un noto locale di Montesarchio è diventato teatro di una furibonda lite tra giovanissimi. Dopo la rissa, verificatasi lo scorso fine settimana e che ha provocato il ferimento di un ragazzo, è scattata la sospensione della licenza e la chiusura, per le prossime due settimane, di una discoteca del centro, a pochi passi da via Amendola. La misura è stata decisa dal questore di Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella.



La furiosa lite tra ragazzi risale allo scorso 15 marzo. Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una festa privata organizzata in discoteca, alcuni giovani del posto, poco più che maggiorenni, avrebbero iniziato a discutere animatamente. Ad avere la peggio è stato un ragazzo, che ha riportato diverse ferite dopo essere stato colpito alla testa con una bottiglia. Per fortuna le sue condizioni, sin dal primo momento, non sono apparse gravi ma a causa delle lesioni riportate è stato necessario accompagnarlo presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero «San Pio» di Benevento, dove i sanitari hanno prestato le prime cure del caso. A quel punto il giovane ha denunciato l'episodio alle forze dell'ordine, che hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, anche con l'ausilio delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nei pressi del locale caudino.

APPROFONDIMENTI Napoli tra locali, droga e stupri: gestori in rivolta Movida a Napoli, l’appello delle mamme «Alcol, droga e violenze: a Napoli così le notti in discoteca»

Come evidenzia la stessa Questura, intanto, «la sospensione della licenza, con la conseguente chiusura per quindici giorni della storica discoteca situata nel cuore della cittadina, è scaturita dopo l'aggressione ai danni di un giovane da parte di un gruppo di altri partecipanti all'evento privato in corso nella serata del 15 marzo». Inoltre, dalla Questura precisano che si tratta di «un provvedimento che ha una funzione meramente preventiva, essendo finalizzato a evitare il reiterarsi di situazioni di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolar modo riguardo ai giovani».



In vista del weekend, proprio per garantire maggiore sicurezza sul territorio, sono stati potenziati i controlli per arginare il rischio di episodi violenti e nel corso delle attività di prevenzione è stata disposta la chiusura di un altro locale per le prossime tre settimane. È accaduto a Benevento, dove gli operatori, oltre alla verifica sulla regolarità delle licenze e sul rispetto delle vigenti normative in materia di addetti alla sicurezza e di occupazione di spazi pubblici, hanno accertato la somministrazione di alcolici a un minore di 16 anni all'interno di un noto locale situato nel centro storico del capoluogo. In questo caso, il questore ha disposto la sospensione della Scia relativa all'attività con conseguente chiusura della stessa per un periodo di venti giorni.

Nel frattempo, nell'ambito dei servizi di controllo predisposti dal questore durante il fine settimana, in occasione della movida cittadina, il personale della Divisione amministrativa, coadiuvato da quello dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della Squadra Mobile, ha intensificato i controlli presso alcuni esercizi pubblici ubicati nel centro storico di Benevento. Si tratta di una serie di attività delle forze dell'ordine che si inseriscono in un più ampio contesto dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla cautela, considerando i gravi effetti che l'assunzione di bevande alcoliche possono comportare per la sicurezza, la salute e l'ordine pubblico.