Estate, come andremo in spiaggia? Tutte le regole, dai 10 mq ad ombrellone agli steward

È tempo di mare, nonostante questo week-end sia sotto il segno del tempo perturbato. Tant’è, che dopo la lunga fase delle restrizioni imposte dall’epidemia da Covid-19, già da metà maggio le spiagge sono affollate. Ci sono però regole da seguire in base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico e della Conferenza delle Regioni.

APPROFONDIMENTI IL TEMA Mascherine, quando le toglieremo all'aperto? Ipotesi luglio (ma... LOMBARDIA Codogno, l'ospedale chiude l'area Covid. Guarito l'ultimo... LE RIAPERTURE Coprifuoco, da lunedì si cambia. Regioni bianche, quali...

Covid Italia, bollettino oggi 5 giugno: 2.436 nuovi casi e 57 morti. Calano le terapie intensive

Steward e capienza - Le regole prevedono la presenza dello steward di spiaggia che deve accompagnare il cliente all’ombrellone e illustrare ai bagnanti le misure di prevenzione da rispettare. Inoltre ogni stabilimento deve definire il numero massimo di presenze contemporanee «in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria e alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita».

Così in spiaggia sul litorale romano, l'ordinanza Raggi in Pdf

L'igiene - Le regole stabiliscono che gli stabilimenti devono rendere «obbligatoriamente disponibili» i prodotti per l’igienizzazione delle mani, sia per i clienti, sia per il personale. E questi prodotti devono essere posti «in più punti dello stabilimento». Viene inoltre raccomandato l’accesso alle spiagge tramite prenotazione. E i gestori degli stabilimenti dovranno conservare l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

Fedriga: «Regioni in prima linea durante Covid, lo Stato pensava ai banchi a rotelle»

Le precauzioni per la cassa - Tra le raccomandazioni non obbligatorie c’è la misurazione della temperatura all’ingresso dello stabilimento. E andrà impedito l’accesso ai clienti che abbiano una temperatura superiore ai 37,5 gradi. Previste inoltre precauzioni alla cassa dello stabilimento: la postazione del cassiere può essere dotata di barriere fisiche, come gli schermi protettivi trasparenti. In alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. Va favorita la modalità di pagamento elettronica.

Dieci metri quadrati a ombrellone - Le linee guida stabiliscono una distanza di almeno un metro fra i clienti, a meno che non siano dello stesso nucleo familiare, e va garantito l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, con l’obiettivo di evitare assembramenti, con un percorso dedicato all’entrata e un altro all’uscita. In più, ogni ombrellone dovrà avere a disposizione una superficie di «almeno 10 metri quadrati». Tra lettini, sedie a sdraio, quando non sono posizionati nell’area dell’ombrellone deve essere assicurata la distanza di almeno un metro. Inoltre è necessario favorire l’ampliamento delle zone d’ombra «per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde».

Vaccino, Figliuolo: «Italia seconda in Europa per popolazione immunizzata»

Disinfezione continua - Per evitare i contagi, anche se ormai la campagna vaccinale e il caldo stanno spingendo il virus in ritirata, i gestori degli stabilimenti devono effettuare «una regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici». Sdraio, lettini, sedie, ombrelloni vanno disinfettati ad ogni cambio di cliente o nucleo familiare e a fine giornata. Da notare che tutte le informazioni sulle regole anti-Covid dovranno essere comprensibili anche per i vacanzieri stranieri.