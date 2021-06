Coprifuoco, da lunedì si cambia. Regioni bianche, quali saranno dal 7 giugno. Tutte le regole

Da lunedì prossimo, 7 giugno, il coprifuoco slitterà a mezzanotte. E due settimane dopo, dal 21 giugno, verrà definitivamente abolito. Queste due tappe sono previste per le regioni in zona gialla. Ma attenzione: in zona bianca il coprifuoco viene eliminato e nuove regioni già lunedì entreranno in questa che è la fascia più bassa di rischio. Si prevede inoltre che a partire dal 21 giugno tutta l'Italia sarà “bianca” con la temporanea eccezione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati