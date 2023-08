In trasferta a Positano con banconote false da 20 euro. Arrestati dai carabinieri

In trasferta sulla Costiera Amalfitana con banconote false che in parte avevano speso negli esercizi commerciali. È accaduto a Positano dove i carabinieri della locale stazione, coordinati dal capitano Umberto D'angelantonio e dal luotenente Rosario Nastro, hanno tratto in arresto due persone originari del napoletano.

I due finiti in manette in flagranza di reato con l'accusa, in concorso tra loro, di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, entrambi residenti nel comune di Torre Annunziata sarebbero stati sorpresi mentre erano intenti alla spendita di banconote false di euro 20.

Ciò sarebbe avvenuto ai danni di commercianti della nota località della Costiera Amalfitana. A seguito di perquisizione personale e veicolare, i militari dell'Arma hanno rivenuto ulteriori 12 banconote false in taglio di 20 euro. Nel raggiro sarebbe coinvolto anche un minorenne per il quale procede il tribunale dei minori.