Scuole in musica: ragazzi in concerto dalle periferie al Vomero

Giovedì 7 Giugno 2018, 19:48 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 19:48

Scuole in musica. venerdi 8 giugno 2018 ore 20 nell'auditorium “Salvo D’Acquisto” Istituto Salesiano Sacro Cuore (Via Morghen 58) il coro "Le voci del 48" e l'orchesta Bonghi musiche di Carl Orff, Leonard Bernstein, Pino Daniele.Dirigono l’Orchestra:Sergio Errichiello (pianoforte),Ciro Evangelista (percussioni),Francesco Veniero e Antonio Altieri (chitarra),Marco Messina (flauto edirezione)Dirigono il Coro:Salvatore Murru, Anna Coppola (assistente).Il coro è ormai una consolidata realtà del 48° circolo didattico “Madre Claudia Russo” di Barra mentre l'orchestra è espressione dell’attività musicale svolta presso l’istituto scolastico comprensivo “Ruggero Bonghi” del rione Luttazzi.Il Coro e l’Orchestra hanno già vinto vari concorsi nazionali e per più volte il Premio “Teatro San Carlo”. Da circa tre anni le due realtà si sono, poi, unite per esibirsi insieme.