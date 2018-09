Silent party a via dei Mille: musica elettronica nel salotto buono di Napoli

Sabato 29 Settembre 2018, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un silent party nel cuore di Chiaia per gli appassionati di musica e movida campani, che si sono ritrovati insieme a Nastro Azzurro che ha reso la sua maxi affissione un vero e proprio palcoscenico con dj Set, sul quale si è esibita live Irene Ferrara, noto talento napoletano, in continua ascesa nel panorama musicale nazionale e non solo.All’attivo ha moltissime collaborazioni con artisti storici come Carmen Consoli nella data del tour europeo a Bruxelles, fino a Caparezza, i Planet Funk, i Subsonica, i Marlene Kuntz, i Diaframma, i compaesani 99 Posse, Almamegretta, 24 Grana e Foja, fino agli artisti «emergenti» come Lo Stato Sociale, Thegiornalisti, Calcutta, Dente, Levante, i Perturbazione o i Calibro 35 e in apertura a cantautori come Paolo Benvegnù, Max Gazzè, Cristiano Godano, Alex Britti.Nel corso della serata, a fronte dell’acquisto di una birra Nastro Azzurro presso il Leopoldo Cafebar, sono state distribuite le esclusive cuffie bluetooth che hanno permesso ai partecipanti di ascoltare e ballare tutti insieme live la musica suonata dal palco.Un’esperienza unica, che ha consentito di coinvolgere tutti i partecipanti in maniera innovativa e divertente, in piena sintonia con il supporto al talento italiano che Nastro Azzurro da sempre sostiene.«Abbiamo deciso di rendere omaggio a questa città con un evento innovativo e pieno di talento, che darà ancora più fermento alla città nel pieno spirito di festa e di ospitalità che ci accoglie ogni volta. Nastro Azzurro è da sempre legata al territorio partenopeo; infatti è stata proprio Napoli a produrre la prima bottiglia nel 1963, con la volontà di creare un prodotto d'eccellenza ed è a Napoli che abbiamo dedicato la nostra limited edition Nastro Azzurro Napoli lo scorso anno» afferma Dario Giulitti, marketing manager Nastro Azzurro.La maxiaffissione avrà un qualcosa in più: l’eco-sostenibilità garantita dal The Breath, un tessuto innovativo in grado di mettere in circolo aria pulita, assorbendo e disgregando le particelle inquinanti che si concentrano nell’aria circostante; si stima, infatti, che l’affissione riesca ad abbattere l’inquinamento derivante da quasi 1.200 autovetture.