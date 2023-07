«Sogni di una notte d'estate» chiude il Luglio Musicale: suggestioni sinfoniche tra classico, ambient e cinema

"Sogni di una notte d' estate" chiude Il Luglio musicale della Nuova Orchestra Scarlatti. Il Cortile delle Statue della Federico II di Napoli, in via Paladino 39, venerdì 4 agosto alle 20, ospita un evento di grande fascino e originalità. Si tratta di un collage di diverse suggestioni sinfoniche, tra repertorio classico, ambient, minimalismo e cinema: dal Salieri sperimentale e moderno delle Variazioni sinfoniche sulla Follia di Spagna (1815) alle psichedeliche ricomposizioni delle Stagioni vivaldiane di Max Richter; dal possente Mars, il primo dei Pianeti di Gustav Holst, grande archetipo di tutte le colonne sonore di guerra e fantascienza, al commosso lirismo del Peer Gynt di Grieg; dal fascino avvolgente del Gladiatore (2000) al picaresco Robin Hood Prince of Thieves (1991). Tutte queste suggestioni musicali sono ritagliate, ricomposte e orchestrate in un inedito, ipnotico flusso sinfonico da Marco Attura, pianista, direttore, compositore, che sarà anche sul podio della Nuova Orchestra Scarlatti. Violino solista e spalla dell’Orchestra il giovane e pluripremiato violinista napoletano Riccardo Zamuner.

“Sogni di una notte d’estate… brani apparentemente distanti per forma, epoca, stile, cuciti fra loro da dissolvenze spazio/temporali, immergono l’ascoltatore in un caleidoscopio dai riflessi sonori decisamente inusuali - sostiene Attura - I vivaci colori del barocco, gli stucchi dorati del classicismo, le tenui e drammatiche tinte romantiche, trovano approdo nell’eleganza e nell’essenzialità del minimalismo.

La Nuova Orchestra Scarlatti, protagonista della serata, cambierà incessantemente d’abito, mostrando un outfit musicale diverso dal solito, in un perverso gioco di chiaroscuri e virtuosismi sonori”.