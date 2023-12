40 anni di Aladino Viaggi: turismo in crescita, raggiunti i dati pre pandemia

Il turismo in uscita da Napoli e dalla Campania ha finalmente recuperato terreno toccando gli stessi numeri del 2019 in termini di passeggeri e superandoli in termini di fatturato, ovvero del periodo pre-pandemia.

Non solo viaggi in solitaria, ma anche tour organizzati, stanno riattivando un mercato che per due anni ha sofferto delle limitazioni non solo legate alle politiche sanitarie globali ma anche a quelle economico finanziarie. Ma servirà un importante lavoro collettivo di tutta la filiera produttiva per recuperare un black out durato due anni.

In occasione del 40esimo anniversario della propria attività, la Aladino Viaggi, leader del settore con importanti partner nazionali e internazionali, e con un fatturato di 11.500.000 Euro, fa il punto sul turismo in uscita, sulle destinazioni preferite dai viaggiatori, e sul futuro del settore in un’ottica di modernità e dei continui cambiamenti necessari per fare fronte alle sempre più numerose esigenze del mercato.

“Quaranta anni fa mi sono imbattuto per caso in un articolo che metteva in luce il futuro roseo del turismo e che Napoli era al centro di questo futuro, spiega Giuseppe Ambrosino patron di Aladino, ho lavorato duramente e oggi abbiamo prospettive interessantissime per il settore, con tanti nuovi progetti che puntano verso prospettive nuove in un mercato competitivo.

Napoli è al centro di un grande boom turistico in entrata e in uscita, dobbiamo pensare alla qualità e ai servizi in un’ottica di elevati standard che da sempre ci prefiggiamo”.

Per ringraziare collaboratori, viaggiatori e partner commerciali tra i quali MSC Crociere, Veratour, Trenitalia, Italo Treno, TH-Resort, Costa Crociere la Aladino Viaggi ha organizzato un evento durante il quale si terranno due momenti: un confronto sul futuro del settore del turismo al quale parteciperanno alcuni dei più importanti leader del turismo nazionale e internazionale, e alcune performance, Eclissi di soul, Antonio D’ausilio, dedicate a viaggiatori e operatori con i quali Aladino Viaggi ha condiviso il cammino.