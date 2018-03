Danza del ventre e atmosfere da Grande Gatsby per i 18 al Virgilio

Martedì 13 Marzo 2018, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 12 Marzo, 23:43

All’insegna del Grande Gatsby i festeggiamenti per i diciott'anni di Simone De Marino, rampollo di una famiglia di imprenditori impegnati nel circuito degli istituti religiosi della Campania: un happening per circa duecento invitati che si sono ritrovati immersi nell'atmosfera degli anni Venti grazie allo scenografico allestimento con cui gli organizzatori del party hanno trasformato il Virgilio.E' qui infattu che il neo maggiorenne ha accolto insieme al padre Claudio, la madre Miriam e la sorella Fabiana gli amici di scuola e di vita, con cui ha ballato fino a notte inoltrata sulle note selezionate dai dj Ivano e Claudio coinvolti in pista dalla danzatrice del ventre Jasmine.Tra questi, non potevano mancare allora Lina e Gigi Molfetta, Nunzia e Massimo Calafiore, Lia e Nunzio Caiazza, Rosaria e Francesco Abate, Antonietta e Gianni Liotti, Flavia e Franco Noviello, Rosaria ed Antonio Abete, Anna e Gianni Mancinelli e tanti altri tra cui, direttamente da Made in Sud, Lello Musella.