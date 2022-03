L'idea di Giulia per esorcizzare il diabete: un colorato «Sugar Party»

La cornice dell'Hbtoo a Coroglio per i 18 anni di Giulia Fanuzzi: uno speciale «Sugar Party» voluto dalla festeggiata per esorcizzare il diabete con il quale convive da quando è piccolina organizzato da Anna Minervino di Blinkparty che ha addobbato la location con lecca lecca, caramelle e Chupa Chups, coni gelato, marshmallow a dimensione uomo e quant'altro si potesse realizzare con lo zucchero, con un tocco di colore in un industrialstyle. Ovviamente di conseguenza il dresscode richiesto: colori pastello per tutte le ragazze, total black per i ragazzi.

A spiccare insieme a Giulia, che aveva un abito realizzato per lei dall’atelier Formeri in un bel color celeste che richiamava una nuvola di zucchero filato, c’erano quindi le amiche storiche, vestite in abito lungo fucsia: Lorenza Marengo, Ludovica Alfano, Gaia Leone, Ludovica La Rusca, Fabrizia Lanzetta e la sorella Vittoria Fanuzzi, tornata per l’occasione da Milano dove studia economia alla Cattolica. La serata si è svolta a ritmo di musica con il dj Carlo Di Rienzo, richiesto esplicitamente dalla festeggiata, mentre venivano distribuiti lecca lecca e nuvolette di zucchero filato, mentre per il gran finale delle candeline ecco fontane di cioccolata al latte e fondente, spiedini di fragole e waffle.

Una festa senza dubbio diversa dal solito insomma, a cui hanno preso parte 150 amici immortalati da Francesco Begonja ed arrivati anche da Milano e Roma, oltre ai compagni di classe e gli amici di sempre Salvatore e Francesco Caruso, Riccardo Salomone e Lorenzo Albano. Al momento del brindisi si sono uniti al gruppo i genitori Stefano e Amalia Fanuzzi, rimasti fin lì in compagnia di Claudia e Christian La Rusca, Livia ed Alfredo Di Giovanni, Gigi e Lavinia Caruso, Sonia Cocozza.