Iole e Angela, dal Salone delle Meraviglie a un proprio beauty salon ad Afragola

Si scrive Iolangela, si legge beauty experience, il nuovo spazio dedicato alla bellezza e al benessere che apre nella cittadina di Afragola. L'inaugurazione è in programma per lunedi 21 marzo, alle ore 20:30, con un party esclusivo. A fare gli onori di casa, le sorelle Iole ed Angela, che unite ispirano con i loro nomi il brand Iolangela.

APPROFONDIMENTI SU REAL TIME Salone delle Meraviglie 5, anticipazioni: Federico Fashion style... TELEVISIONE Salone delle Meraviglie 5: Federico Fashion style torna con due nuovi... SPETTACOLI Il Salone delle Meraviglie 5, la nuova stagione su Real Time

Fondatrici di vari centri per la cura del corpo, le imprenditrici, oltre ad aver firmato anche una linea di cosmetici, curano la parte beauty del parrucchiere Federico fashion style, approdato anche a Napoli, ospite della Coin di via Scarlatti, nel quartiere Vomero. Non a caso, tra le special guest della serata inaugurale, figura proprio il noto l’hair stylist romano, protagonista su Real Time con Il Salone delle Meraviglie, giunto alla sua quinta stagione. Numerosi i vip che parteciperanno alla serata, tra cantanti, attrici e non solo. E tanti, i selfie che si potranno scattare con loro, magari, percorrendo il pink carpet, allestito per l’occasione.