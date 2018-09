La magia di Capri: una ​suggestiva location per la maggiore età

Sabato 8 Settembre 2018, 15:06

Una serata da ricordare quella organizzata a Capri per i diciotto anni di Antonio Giovanni Vitale, protagonista indiscusso di un party memorabile ospitato prima dal boutique hotel Villa Marina e poi, in seconda serata, dalle sale dell’Anema e Core dove il neo maggiorenne ha ospitato tutti i suoi amici per ballare e cantare fino all’alba insieme a Gianluigi Lembo e tutta la band della storica taverna.In prima linea, ancora una volta, i promotori d’eccezione della festa ovvero i genitori Giovanni e Marianna, che insieme al manager Maurizio Vaccarella hanno studiato a tavolino tutti i dettagli degli allestimenti e del soggiorno degli invitati, tra cui centinaia di amici del Liceo Umberto, del Mercato e del Denza.Una one night da professionisti del divertimento, insomma, a cui non sono voluti mancare tanti amici storici dei Vitale tra cui anche Alessandro ed Ele Ballarini, Giovanni Restivo, Lino e Federica Montella, Salvatore e Marilena D’Amelio, Sergio e Anna Natoli, Mario Capasso, Salvatore e Gina Bellotto, Sandro Peraro e tanti altri che hanno atteso insieme ad Antonio Giovanni il momento del fatidico taglio della torta, celebrato manco a dirlo tra musica, champagne, coriandoli e l’emozione che sempre accompagna l’ingresso ufficiale nella maggiore età.