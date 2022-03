Live, djset ed amici per la «cucina del benessere» di Sano Sano

Dimostrare ai propri clienti che è possibile mangiare bene e allo stesso tempo farsi del bene, senza però mai rinunciare al gusto. È questa la mission di Sano Sano, il ristorante di via Santa Brigida a Napoli che punta tutto sul concetto di cucina mediterranea del benessere. Ma cosa si intende? Si tratta di una tipologia di cucina che riserva particolare attenzione ai metodi di cottura e agli ingredienti. Da Sano Sano, ad esempio, vengono impiegati solo carboidrati integrali a basso indice glicemico ed è escluso l’utilizzo di grassi animali a vantaggio invece di quelli vegetali. Questi piccoli ma fondamentali accorgimenti permettono così di valorizzare ulteriormente le proprietà benefiche della tipica cucina mediterranea.

APPROFONDIMENTI IL PARTY L'«Anema e Core» sbarca al Four Seasons per i 50 di... LA FAVOLA Willy Wonka a San Giorgio a Cremano: ecco la «Fabbrica di... L'EVENTO Villa Domi, il party di #3D Culture per lo speciale dedicato...

Ma nonostante la filosofia e l’approccio culinario siano ben chiari, Sano Sano potrebbe quasi definirsi un ristorante camaleontico. Il menù varia e si sviluppa partendo dal pranzo, veloce, salutare ma gustoso. Il pomeriggio è invece possibile assaggiare spremute, smoothie, smoothie ball e dolci genuini come chiffon cake, torta agli agrumi e pancake. Fino ad arrivare all’aperitivo a base di frutta secca, pesce crudo e tartare accompagnati da vini di alta qualità, perché un calice al giorno fa bene al corpo e scalda il cuore. La sera il ristorante si trasforma ancora un po', le luci si abbassano donando un’atmosfera riservata ed accogliente dove coppie o gruppi di amici possono trascorrere la serata giusta in un ambiente curato e seguiti da un personale attento e preparato.

È proprio in quest’ottica che Sano Sano si pone un ulteriore obiettivo: diventare sempre di più una sorta di salotto napoletano in grado di offrire oltre a cene raffinate anche momenti di esclusivo intrattenimento per i tanti amici immortalati da Marco Baldassarre. Dj set e piano bar saranno sempre più frequenti, ma le ambizioni si spingono anche oltre. Cantanti e artisti di spessore come Andrea Sannino e Monica Sarnelli sono già in calendario e altrettanto ricco è il programma dedicato al teatro comico napoletano. Dopo il successo dell’esibizione di Peppe Iodice, si è già assicurato la presenza di Simone Schettino e Paolo Caiazzo. Con il locale di via Santa Brigida i napoletani hanno dunque un nuovo punto di riferimento per tornare a divertirsi in sicurezza.