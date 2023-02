Mega party della manager Anna Cammarota: oltre duecento invitati tra attori, comici e cantanti

Più di duecento invitati, tra familiari, amici ed artisti per festeggiare i cinquant' anni di Anna Cammarota, nota manager musicale del cantante Franco Ricciardi. Al White Pearl di Luca Caccavale Luca, Luigi Rullo e Anna Piscitelli, successo per un mega party in stile '900 con tanto di fuochi d'artificio, il tutto organizzato tutto da Antonio Toela. Abiti lunghi, bombette, corsetti, ombrellini e pagliette per un'esperienza, divertente, nella Napoli del secolo scorso.

Tra gli invitati presenti i cantanti Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Gianluca Capozzi, Sal Da Vinci, Lello D’Onofrio, Erry Mariano, Marco Calone con la madre Cinzia Oscar, Alberto Selly, Luisa Esposito e Floriana delle Sex and the Sud, la cantante Valentina Stella, Mavi e i comici Enzo e Monica degli Arteteca, Mariano Bruno e Peppe Iodice. Presenti anche gli speaker radiofonici Luca Sepe, Gigi Soriani che ha animato la serata con la sua musica, Daniele Decibel Bellini e Francesco Mastrandrea.

E poi gli imprenditori Michele Maravita, Antonio Jemma, Pietro Cozzolino, Domenico Francesco di Ceglie, Sorbillo, Cecere visonary dessert, i fratelli Incarnato, Pasquale Sommese e Mimmo eventi e Saggesevents. Oltre i familiari, Claudio Amalfi jr, Giulia, Ilaria e Francesca Cammarota, Anna è stata festeggiata anche dai colleghi manager: Giovanni Brignola, Antonio Palmieri, Nicola Roccolino, Riccardo Bucci, Peppe Gomez, Umberto Ponzo, Antonella Oliva, Luigi Salvo, Vincenzo Futur art, Fiorello Napolitano, Mimmo Borriello e Massimo Vecchione. Una festa unica nel suo genere con l'esibizioni di Franco Rocciardi, Valentina Stella , Andrea Sannino, Mavi e Lello D’Onofrio.