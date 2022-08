"Montecarlo by night": così Paolo Pastore celebra la sua impresa

Mega party, "Montecarlo by night - For people group", al Roga sul litorale domizio per celebrare il successo di Paolo Pastore, imprenditore vicino alle associazioni benefiche.

Glamour e mondanità per il party esclusivo, organizzato dall'event-planner partenopea Francesca Varriale, per celebrare il successo di Paolo Pastore, ceo di People Group Srl, azienda leader nel settore del Teleselling e Telemarketing.

“In pochi anni abbiamo sviluppato specifiche competenze per ciascun mercato verticale a cui ci rivolgiamo, strutturando in maniera efficace la gestione del back-office, front-office e re-engineering dei processi innovativi e certificati", spiega Pastore. "Durante la pandemia, non ci siamo mai fermati, anzi abbiamo implementato le nostre risorse umane, prodigandoci per il sostegno delle famiglie dei nostri dipendenti che versavano in condizioni disagiate a causa del Covid. Oggi possiamo dire di avere vinto questa battaglia contro il 'nemico invisibile' e siamo qui a testimoniare i traguardi della nostra azienda, che allo stato attuale vanta oltre 400 dipendenti”.

Accanto all'imprenditore, la moglie Francesca Lenta, fondatrice di “Fatale”, start up nel mondo della moda, e i figli Andrea e Loredana. Ad accogliere i centinaia di ospiti, images vivantes scintillanti posizionate accanto ad auto di lusso by “Shine Luxury” e lungo il red carpet. Foto di rito per tutti gli invitati davanti ad un backdrop sfavillante e via con la cena.

A seguire, uno spettacolo pirotecnico scandito dalle note musicali dei Queen e di Michael Jackson accompagnato dagli ologrammi di Maradona e dello stesso Jackson. Ancora, per tutti i partecipanti, puntate sul tappeto verde della roulette nel Casino “Las Vegas”, montato per l’occasione su una piattaforma accanto alla spiaggia e il live show alla belle époque del Moulin Rouge.

Al taglio della torta, Pastore e la moglie hanno dichiarato la loro ultima missione benefica: sostenere i bambini indigenti per dar loro la possibilità di trascorrere qualche giorno al mare.