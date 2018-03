Party social, con i cellulari lasciati rigorosamente all'ingresso

Giovedì 8 Marzo 2018, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 15:00

(A)Social dinner a Villa Mazzarella per gli amici di Fabio Ummarino, che l’altra sera hanno preso parte all’insolita iniziativa targata PL ed animata dal dj set di Luca Mele. L’obiettivo del format lanciato per la prima volta nella struttura di via Petrarca era infatti quello di fare in modo che le persone socializzassero tra di loro dimenticandosi per tutta la sera del telefono cellulare. Agli ospiti del party, quindi, è stato chiesto all’ingresso di lasciare lì il telefono o, in alternativa, di spegnerlo.Risultato? Nessuno durante la festa ha utilizzato il telefonino, vivendo così per una volta a pieno la serata in compagnia di centinaia di amici che, intanto, si sono già prenotati per la prossima edizione come nel caso di Alberta Pietrantuono, Francesca Manna, Francesca Sepe, Roberta Di Serafino, Antonio Di Maggio, Alessandro Lukacs, Cuchi Azzarito, Francesco Cirillo, Pierluigi Manzi, Mauro Gambini De Vera d’Aragona o, ancora, Valeria Ruggiero, Gabriele Ferrandino, Maria Omero, Carmen Palagano, Roberta Passerelli, Irene Polito, Federica La Rocca, Ida Cerasuolo e tanti altri che fino a tardi hanno ballato e scherzato con Valentina Polito Boccieri, Alessandra De Maffutiis, Francesca Paola Tropeano, Mariamaddalena Marrapodi, Gaia Giordano, Brunella Pesco, Federica Zugiani, Eugenia Teresa Vitelli, Ilaria Riviera, Giorgia Merolla.