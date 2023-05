Pet Therapy per il Santobono Pausilipon, serata di gusto e solidarietà

Una bella e buona occasione per finanziare un importante progetto di Pet Therapy per i piccoli ammalati. Compleanno all’insegna del sociale per Capasanta Restaurant di Pompei che giovedì 11 maggio (dalle ore 19.30) festeggerà il suo primo anno di vita con un evento benefico in favore dell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli.

L’intero incasso della serata sarà donato alla Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS per finanziare il progetto di Pet Therapy Quattrozampe al Santobono (https://www.sostenitorisantobono.it/donations/quattrozampe-al-santobono-2023/) che mette a disposizione dei piccoli ricoverati la preziosa compagnia 6 cani educati da addestratori esperti.

“Un Anno tra le Stelle”, questo il nome dell’appuntamento, vedrà protagonisti accanto allo chef patron di Capasanta Paolo Del Giudice, lo chef Peppe Guida dell’Antica Osteria Nonna Rosa (una stella Michelin) e il maestro pasticcere Apei, Pasquale Marigliano.

Ecco il menu della serata firmato dai tre protagonisti:

Timballo di mare alla genovese di tonno (Paolo Del Giudice)

Cuzzetiello napoletano con friarielli e salsiccia di mare (Paolo Del Giudice)

Spaghettino all’acqua di limone, olio e provolone (Peppe Guida)

Zuppetta napoletana (Pasquale Marigliano)

Per la preparazione dei “cuzzetielli” verrà impiegato il pane offerto dall’Antico Forno di Gragnano.

Ad accompagnare le tante prepararazioni ci saranno il Gin Tonic Acquasantissima, i vini dell’azienda Elena Catalano e le acque San Pellegrino e Panna.

Ticket di partecipazione: 30 euro (è consigliata la prenotazione).

Info e prenotazioni:

Capasanta Restaurant

Via Carlo Alberto 14/16