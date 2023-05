Da Milano per il Santobono incontrando i tifosi del Napoli

Al nastro di partenza il 7 maggio da Piazza Duomo a Milano il “Charity Bike Tour per Il Santobono”, l’impresa de “Il Tifoso in Bicicletta”, alias di Pietro Amelio Mormile, così come è conosciuto sui social il ragazzo, 33 anni, di origine napoletana che, attraversando l’Italia in varie tappe, approderà a Napoli per unirsi ai grandi festeggiamenti che stanno coinvolgendo tutta la città in estasi per il 3° attesissimo scudetto.

Ma non solo. Pietro, che vive e lavora da 20 anni nel Nord Italia, ha deciso di celebrare la sua città unendo la sua impresa ad un gesto benefico. Da qui l’incontro con la Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ets e il coinvolgimento nel progetto “Quattro Zampe al Santobono” che finanzia la pet therapy nel reparto di neurochirurgia e oncologia dell’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli. L’idea di Pietro è quella di promuovere la raccolta fondi di 5 € per ogni Km percorso e lo farà coinvolgendo tutta la rete dei social attraverso i quali si potrà seguire passo passo il suo viaggio, coadiuvato dalla Fondazione S.O.S. ets che gestirà a sua volta la raccolta in maniera diretta.

Molti gli special guest che stanno aderendo già all’iniziativa. A Napoli ad accoglierlo ci sarà una super star del ciclismo: Juliana Buhring, ciclista e scrittrice britannica naturalizzata tedesca, che nel dicembre 2012 ha stabilito il primo Guinness World Record come donna più veloce a circumnavigare il globo in bici, con un tempo totale di 152 giorni (144 giorni in sella effettivi). Ma non solo. Da Milano a Napoli, percorrendo principalmente la via Francigena, Pietro incontrerà le tifoserie napoletane e quanti vorranno sostenerlo in questa staffetta che unirà in un unico fil rouge i tifosi napoletani di tutta Italia. Un grazie speciale va soprattutto a chi ha sostenuto fin dal primo momento Pietro in questa avventura, dalla moglie Francesca ai suoi figli gemelli Cristian e Leonardo, a tutti gli amici e agli sponsor che gli hanno dato il proprio appoggio per prepararsi e affrontare l’impresa, come RUSH, Schiano Bikes, Ars Sace, L’Oster Bif & Beef, Kintsugi, Germano Costruzioni, Idea Costruzioni, Palace Hotel, Mani in Pasta, Gabbia di Matti Pizzeria, B&B Computer, Napolirunning, Associazione Italiana Napoli Calcio e il Responsabile Saverio Passaretti e Luigi Gallo Artist, ideatore del logo “Il Tifoso in Bicicletta”. L’arrivo è previsto a Napoli per il 20 maggio, accolto da tutti i sostenitori. Le notizie sulle tappe, sul progetto, sulla raccolta e sull’arrivo a Napoli, saranno disponibili su www.santobono.it e sui profili social @iltifosoinbicicletta @sos_sostenitorisantobono