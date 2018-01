Mercoledì 3 Gennaio 2018, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 22:45

Balli, brindisi, cena gourmet made in Napoli, e per finire candeline scintillanti. Atmosfera calda ed elegante, serata glamour, allegra, molto esclusiva e piena di sorprese per il compleanno della bella e solare Alessandra Cretella, in versione «principessa», date un occhio all’abito.Per l’occasione la festeggiata, che lavora presso il Ministero della difesa americano come Financial Management Analyst per l'Europa, l'Asia sud ovest e l'Africa, figlia di una antica famiglia napoletana, sposata con il noto avvocato Mario Quarantelli, ha chiamato all’appello tutti gli amici più cari (ce n’erano circa 150!), da quelli dei banchi di scuola e dell’università a quelli del Rotary, dei Lions di cui pure faceva parte, dell'Ordine di Malta e degli Amici dei Musei. Sono imprenditori, armatori, magistrati, notai, medici, professori universitari, commercialisti, avvocati e giornalisti. La location era la settecentesca Villa Domi. Dopo aver gustato varie specialità napoletane, è cominciato il VIP Party con i dj e vocalist Gigio Rosa e Gigi Soriani di Radio Marte. A loro era affidata l’animazione e la sessione dance, con una selezione musicale che spaziava dai brani più amati degli anni ’80 e ’90. Grandi hit che non hanno permesso a nessuno di rimanere seduto. Gli ospiti si sono scatenati fino a tarda notte al ritmo della musica, immortalati dagli scatti di Micky Panariello artist photographer.A mezzanotte in punto Alessandra Cretella, che poco prima dal palco allestito in sala, ha voluto ringraziare tutti per l’affetto e la partecipazione, ha spento le candeline che campeggiavano su un’enorme delizia al limone, con l’immancabile coro di auguri degli amici. E in effetti per lei si sono «scomodati» in tanti.La sorella, la giornalista Annalisa Cretella con il compagno Marco Acher Marinelli, sono arrivati da Milano dove vivono. Altre amiche sono venute apposta da Roma e da Palermo. L’Italia unita, insomma. E non solo: c'è chi è venuto da Parigi. Tra gli ospiti: le immancabili amiche del cuore Valentina Valletta, Mariaflora Febbraro, Mariapaola e Cristiana Costagliola, Alessandra Bochicchio e Prisco Fusco, Fabrizia Brancaccio e Federico Gambardella, Marinella Scorciarini, Roberta Hengeller e Giuseppe Giordano, Gaetano e Paola Brancaccio, Daniela Camera e Paolo Musto, Roberta Monteleone e Corrado Cafaggi, Francesca, Rosa e Gabriella Boscaino, Mauro Frojo, Gabriella Speranza e Carlo Giorleo, Anna Pannaccione e consorte, Giulia Foglia e Fabio Fogliamanzillo, Giulia Collenea, Umberto Salierno, Livia Monteforte e Gianfranco Maffei, Lucilla Gatt e Andrea Rambaldi, Mariateresa e Francesco Matrone, Elena Tirone e Maria Daniela Guarino, Francesca Febbraro e Giovangiuseppe de Luca, Mia Liotti e consorte, Anna e Nanni Gambardella, Sonia Tomasos con la sorella Theanò e il marito Fabrizio Savoia, Antonio Brancaccio e Mario Barbato, Filly Troiano, Marco Arpaia, Gianfranco Murino, Antonio Bilancio, Francesco Schiano, Roberta Cretella e Massimo Annecchino, Luisa Eboli e Cristofaro Cretella, Antonella e Carmine Liucci, Marcello, Gianluca, Simona, Giusy e Rosanna Cretella, Antonella Giustino e Andrea Lauria, Francesca Ghidini e Paolo Donadio, Simonetta Tango, Biancamaria Salerno e Mario Giorgio, Mariella Mucci, Giovanni Filosa, Franci Rotrinquez e Carlo Brunetti, Giovanna di Fiore, Geppy Pinto, Rita e Giampiero Scaglione, Giangiacomo Padula e consorte, Stefania Riccio, Stefania Armiero e Sveva Donadoni.