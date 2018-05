Tornano le serate di live e dance a Riva Fiorita

Martedì 29 Maggio 2018, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 17:20

Basta un po’ di calore, la brezza marina delle prime ombre, il nastro di luna sul mare di Posillipo davanti al golfo ed è subito «Bar del Mare»: voglia di serate all’aria aperta, la colonna sonora e qualche candela, col gruppo di amici più giusti, sedersi sui cuscini e la sabbia, un calice di vino ghiacciato o una pietanza in compagnia.A condire l’atmosfera e il relax ecco un dj set avvincente, una chitarra e una voce appassionata che prima accompagna aperitivo e cena e poi ti fa ballare fino a tardi.Sono appena iniziati i giovedì giù a Riva Fiorita dove il pavè esterno della rinomata trattoria marinara vista Vesuvio di Rosy e Nicola Marino per tutta l’estate fino a ottobre inoltrato diventa l’habitat sotto le stelle dell’appuntamento più immancabile con la musica live made in Napoli, le serate over trenta più ballate e cantate, la tavola degli amici più tradizionale e partenopea. Al nastro di partenza una band allegra e coinvolgente: i Mad in italy con Peppe Satriano e la sudamericana Joy Cabarrios, praticamente rhythm & dance.Inossidabili tra un passetto di salsa, una foto di gruppo e un pezzo improvvisato al microfono: Rino Vollaro, Daniela Urzi', Ubaldo Tritone, Luciano Chiosi e consorte, Federica Gargiulo, Claudia Pedicchio, Valentina De Blasio, Liliana Principato e tutti gli irriducibili dell’ultimo brindisi.