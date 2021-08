Vip e scienziati sull'isola azzurra per brindare a Giancarlo Arra

Luna caprese per il compleanno di Giancarlo Arra, imprenditore napoletano vice presidente dello Sbarro Health Research Organization di Philadelphia, centro di eccellenza mondiale per la ricerca oncologica, che per l’occasione si è regalato una serata in allegria con gli amici più stretti e gli affetti più cari.

Organizzata nei minimi dettagli dalla compagna Pamela Carnieli con le figlie Azzurra ed Aurora Schettino, la serata ha visto la partecipazione anche di diversi volti noti dello spettacolo italiano che si sono incontrati con il festeggiato sulla splendida terrazza dell’hotel Minerva, oltre al dolcissimo Pacifico.

Tra questi, il protagonista della serie televisiva Romanzo Criminale Francesco Montanari e l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Jonathan Kashanian, amatissimo conduttore di Rtl 102.5 e dal 2019 nel casi di Detto Fatto su Rai 2. Ma anche, naturalmente, gli amici del cuore come la cugina Mina Massaro Giordano moglie Moglie del professore e scienziato di fama internazionale Antonio Giordano, il professore Raffaele Aiello, arrivato dalla Sardegna, l’avvocato Raffaele Cicala da Philadelphia, Valentina Manzo del team Ferrari, l’armatore Alexandros Thomasos accompagnato dalla moglie Federica, Edo e Kate Nappa, Vincenzino e Marinella Agliata, la famosa chef e conduttrice americana Hope Cohen e tanti altri accolti insieme ad Eleonora D’Emilio, proprietaria di Villa Margherita.

Per tutti, le maglie della linea caprese di Gianluca Isaia, gadget d’eccezione per una serata fuori dal comune.