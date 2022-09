Iaia Forte e Javier Girotto al Bolivar: voce e sax per un racconto della Ortese

L’inedito duo, Iaia Forte-Javier Girotto, inaugura la stagione del Teatro Bolivar. Voce e sax per "Interno familiare", tratto da un racconto della raccolta "Il mare non bagna Napoli" di Anna Maria Ortese, in scena sul palco di via Bartolomeo Caracciolo da sabato 8 ottobre. Lo spettacolo narra la storia di Anastasia Finizio, un'adulta zitella che il giorno della vigilia di Natale viene a sapere che è tornato in città, dopo anni di assenza, un giovane di cui era stata innamorata. Questa notizia le risveglia i sogni sopìti, le fa immaginare la possibilità di una vita. Rinunciandovi, rinuncerà a sè stessa, e la sua vita ritornerà ad essere scandita solo da "casa e lavoro - lavoro casa". Intorno una famiglia atroce in cui gli egoismi e l'invidia condannano i personaggi ad una solitudine amara ed incosciente. È un vero presepe in cui la Ortese fa muovere con prepotente violenza verità ma anche con passione queste icone di una falsa felicità domestica, microcosmo e metafora di Napoli stessa.

“Il personaggio di Anastasia Finizio è una figura malinconica in controtendenza con il clichè tradizionale della napoletanità ed è invece in linea con i colori scuri della Ortese e dei suoi racconti. Anche in me abitano, al tempo stesso, amore e disagio parlando di Napoli. Questo spettacolo vuole essere un omaggio alla scrittura febbrile della Ortese e alla sua città. E pensare che l'autrice ha scritto quest'opera subito dopo la guerra, quando in Italia si ricostruiva l'idea di una famiglia sana e felice mentre lei mette in campo tutte le pecche” ha dichiarato Iaia Forte. Lo spettacolo, presentato da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro in collaborazione con Ater-Fondazione, vede alla regia la stessa Forte.