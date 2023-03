La trilogia di Fabiana Fazio si chiude con "Nevrotika vo. 7-8-9" a Sala Ichnòs il 18 e il 19 marzo

“Nevrotika vol. 7-8-9” è lo spettacolo scritto e diretto da Fabiana Fazio, anche in scena con Valeria Frallicciardi e Giulia Musciacco, e prodotto da Etcetera Officine Culturali, che conclude la trilogia sulle nevrosi, a Sala Ichòs sabato 18 alle 21 e domenica 19 marzo alle 19. Assistente alla regia Marianna Pastore, disegno luci di Marco Parrella e collaborazione ai movimenti di scena di Cecilia Lupoli.

"Nevrotika vol.7-8-9", dopo "Nevrotika vol.1-2-3" e "Nevrotika vol. 4-5-6" chiude la trilogia che porta in scena, con sguardo ironico, tagliente ed esorcizzante, i vari aspetti del “moderno disagio”, del “disturbo dell’adattamento” (come spesso viene definita la nevrosi), analizzando i meccanismi mentali che allontanano inconsapevolmente dalla felicità.

In questo ultimo capitolo della trilogia teatrale la regista porta in scena il disturbo ossessivo-compulsivo nelle sue varie - e affascinanti - declinazioni. Dopo il funerale del primo spettacolo e la festa di compleanno del secondo, "Nevrotika vol.7-8-9" pone al centro della storia il giorno del parto creando un nuovo terreno di incontro/scontro tra le protagoniste, interpretate sempre dalle stesse attrici: tre donne, in dolce (ma non troppo) attesa, affette da disturbo ossessivo-compulsivo, che viene presentato, provocatoriamente, come un’entusiasmante condizione esistenziale condivisa dalle protagoniste, intrappolate ognuna nel proprio fantastico e favolistico mondo. La nevrosi, da “disturbo dell’adattamento” diviene in qualche modo “adattamento al disturbo”: il disagio si erge a fierezza.

Il costo del biglietto intero è di 10 euro; mentre per il ridotto il costo è di 7 euro. Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra.