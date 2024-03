Napoli, Giampaolo Morelli al teatro Acacia con «Scomode verità e 3 storie vere»

«L’idea di questo spettacolo nasce dalla voglia di ritornare sul palco dopo la pandemia. Mi sono rimesso in gioco dopo tanto tempo che ero lontano dal palcoscenico». Con queste parole l’attore Giampaolo Morelli spiega come è nato il suo show, scritto insieme a Gianluca Ansanelli, dal titolo «Scomode verità e 3 storie vere», in scena al Teatro Acacia di Napoli dal 21 al 24 marzo 2024.

Si tratta di un monologo caustico e pungente sulle debolezze umane: manie, tic, ossessioni quotidiane, con la partecipazione del maestro Sergio Colicchio.

Non mancheranno però anche le 3 scomode verità (come recita il titolo) che invece riguardano la vita personale dell’attore partenopeo noto sia al pubblico del piccolo schermo per il personaggio dell’ispettore Coliandro dei Manetti Bros sia al pubblico del cinema per aver interpretato film come «C’era una volta il crimine», «Ammore e malavita», «7 ore per farti innamorare» e «Falla girare e tanti altri».