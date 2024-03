Enzo De Caro al teatro Acacia di Napoli con il film “La Chiocciola”

Il Cinema Vittoria di Napoli ospiterà Enzo Decaro il 6 marzo per la presentazione del suo ultimo film. Decaro sarà presente in sala per introdurre il film e partecipare a una sessione di domande e risposte con il pubblico. Un’opportunità per gli appassionati di cinema di vedere il film in anteprima e interagire con l’attore.

Parteciperà alla presentazione Ignazio Senatore, psichiatra e critico cinematografico.

Il film La Chiocciola segue la storia di Vittoria, una ragazza di 15 anni che si chiude nella sua stanza da oltre un mese, interrompendo ogni contatto con il mondo esterno.

Sua madre Stefania, imprenditrice nel settore della moda, cerca disperatamente di capire il motivo di questa chiusura mentre al lavoro combatte con le tensioni e il rapporto conflittuale con la sua assistente.

L’unica persona con cui Vittoria si apre è suo nonno Francesco, un botanico che vive isolato nel Cilento. Il film esplora il fenomeno dell’hikikomori, evidenziando la claustrofobia della stanza di Vittoria e il contrasto con la vita all’aria aperta di suo nonno. La ragazza trascorre le giornate guardando video, scattando foto dalla finestra e lottando con la sua ansia. La trama si sviluppa attraverso la ricerca di contatto e comprensione da parte della madre e del nonno, mentre Vittoria cerca di affrontare i suoi demoni interiori.