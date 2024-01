Sesto Potere al Teatro Nuovo di Napoli: com'è cambiata la vita dell'uomo in epoca di fake news

Un potere da cui nessuno è indenne, questo il fulcro di Sesto Potere, il nuovo testo del regista Davide Sacco, in scena da giovedì 25 gennaio 2024 alle 21 (repliche fino a domenica 28) al Teatro Nuovo di Napoli.

Presentato da Ente Teatro Cronaca, LVF - Teatro Manini di Narni e Teatro Comunale di Sulmona “Maria Caniglia”, l’allestimento vede protagonisti, in un capannone isolato, tre ragazzi, interpretati da Cristiano Caccamo, Carlotta Antonelli e Matteo Cecchi, pagati da un partito estremista per inventare fake news e manipolare le elezioni politiche imminenti.

La notte prima del silenzio elettorale, un noto conduttore televisivo, interpretato da Francesco Montanari, intervista il vicesegretario del partito per cui lavorano i ragazzi, mettendolo in difficoltà e facendogli fare una pessima figura davanti a tutto il paese. I ragazzi stanno casualmente assistendo alla diretta televisiva e, preoccupati che questo possa compromettere il loro lavoro, decidono di non creare più fake news contro il partito avversario, ma che diffameranno direttamente il conduttore televisivo.

Da quel momento la situazione inizia a degenerare.