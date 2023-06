Napoli, arrivano «Le Storie Sbucciate» dai social al palco

Dopo il debutto a Padova e Milano il tour «Storie Sbucciate» continua da Napoli, sabato 10 giugno alle ore 20.30 presso il Club Partenopeo (via Coroglio 144) con ingresso gratuito. Spettacolo organizzato dall'agenzia di viaggi «Sto Gran Tour», in collaborazione con HUB09, che vedrà in scena da giugno a ottobre la Piccola Compagnia Impertinente, gli attori faranno rivivere a teatro avventure e racconti di viaggio, momenti “sbucciati” da esperienze indimenticabili, emozioni degne di una dimensione e di quel contatto umano che nessuna stories, per quanto azzeccata sia, potrà mai restituire.

Una visione più approfondità dello spettacolo ce la da Erica Rossi, marketing manager di Sto Gran Tour, che spiega «Le storie sbucciate sono tutte quelle esperienze che si vivono in viaggio, e che quando torni non vedi l'ora di raccontare: sono emozioni, sono imprevisti, sono scene comiche o cambi di programma... momenti un po' sbucciati quindi, ma che rendono il viaggio terribilmente tuo e deliziosamente imperfetto. L'obiettivo dello spettacolo è dare voce a tutte le vere storie di viaggio che capitano ai veri viaggiatori che amano vivere avventure nel mondo come esperienze di vita e che sono il Dna della nostra filosofia. Faremo rivivere queste storie live, perché il viaggio è anche questo: incontro e scambio lontano dai social. È fondamentale per noi ribadire questo posizionamento rispetto ai competitor: il ritorno all'autenticità del viaggio, lontano dai canali digitali»

Ogni serata prenderà il via alle 20,30 con il Welcome delle hostess Sto Gran Tour, quindi alle 21 si procederà con lo spettacolo che durerà un’ora, e dalle 22 finale con il momento di network e bicchiere in mano.