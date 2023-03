Napoli, bolle di sapone e storie felici in scena sabato 4 e domenica 5 marzo al teatro dei Piccoli alla Mostra D'Oltremare

Migliaia di bolle di sapone, magicamente asservite in un delizioso e divertente gioco teatrale, costituiscono l’originale argomento proposto da Michele Cafaggi per la sua «Ouverture des saponettes», pluripremiato spettacolo in programma al Teatro dei Piccoli di Napoli sabato 4 marzo, ore 11. Tra teatro d’attore, clownerie e pantomima, si sviluppa il divertente ed affascinante intreccio ideato e messo in scena, con la regia di Davide Fossati, dallo straordinario mimo-clown e giocoliere, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a talent televisivi molto popolari (come "Tu Si Que Vales" e "Italia’s Got Talent") nonché amatissimo dai piccoli degenti dei reparti pediatrici di molti nosocomi che lo conoscono con lo pseudonimo di Dottor Sogno.

«Protagonista dello spettacolo - spiega Michele Cafaggi – è un eccentrico direttore d’orchestra, che condurrà il pubblico nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un concerto imprevedibile». Un racconto visuale, senza parole, che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, nato qualche anno fa per i più piccoli e che poi ha incantato, nelle oltre 1000 e passa repliche in tutto il mondo, spettatori di ogni età. Venerdì 3 marzo (alle ore 9.30) lo spettacolo effettua una recita riservata alle scuole.

Altro registro per il successivo appuntamento di scena domenica 5 marzo (alle ore 11). In questa occasione la storica struttura della Mostra d’Oltremare accoglie uno dei titoli più amati della stagione: «Storia di Nina» scritto e diretto da Valentina Maselli, interpretato da Elisa Rossetti e Massimo Zatta e prodotto dalla compagnia Altre Tracce di Varese. Una storia delicata, un racconto di formazione premiato come miglior spettacolo dalla rete In-Box Verde che unisce in Italia circa 40 strutture professioniste di produzione e distribuzione di teatro per le nuove generazioni.

«E’ la storia di Nina – dichiara l’autrice e regista – e del suo incontro con la misteriosa Polvere Nera, un personaggio all’inizio invadente e appiccicoso ma che presto si rivelerà per la piccola bimba fonte di amicizia vera e sincera». Lo spettacolo mette in scena il racconto del percorso che ognuno deve compiere per crescere, accettando l’altra faccia della medaglia, «quell’altra parte di sé – conclude Valentina Maselli - che, sebbene sia fatta anche di fragilità e tristezza, non ci è affatto nemica». Replica per le scuole, lunedì 6 marzo, ore 10.

Entrambi gli spettacoli sono programmati nella stagione di teatro per ragazzi, ideata e prodotta da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, d'intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare