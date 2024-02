Piano di Sorrento, parte il Festival di Teatro Francofono: al via la 21esima edizione

A Piano di Sorrento parte ufficialmente la 21esima edizione del Festival di Teatro Francofono per giovani. Si tratta di un’importante iniziativa che trova il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale: per quattro settimane, da oggi 12 febbraio fino al prossimo 8 marzo, la città vedrà le proprie strade animate da più di 450 ragazzi che arrivano a Piano di Sorrento da diversi Paesi quali Belgio, Bulgaria, Canada, Italia, Romania, e naturalmente dalla Francia e della sua lontana isola della Reunion.

Tale avvenimento, fanno sapere gli organizzatori, si concretizza grazie al concreto ed importante supporto del Comune, con il vicesindaco Giovanni Iaccarino (delegato alla Cultura) e del funzionario dell’ufficio cultura Giacomo Giuliano.

La città consente lo svolgimento degli eventi presso la magnifica Villa Fondi e il suo parco.

L’inaugurazione del Festival avrà luogo a Villa Fondi, venerdì prossimo, alle ore 15, con la presenza della Console di Francia a Napoli, Mme Lise Moutoumalaya e del attaché linguistico, M. Raphaël Mercier. «Per la nostra città - dice il vice sindaco Giovanni Iaccarino -, ospitare la nuova edizione del Festival di Teatro Francofono rappresenta un grande orgoglio. Inizia un evento importante, costruttivo, che consentirà ancora una volta di poterci aprire a nuovi orizzonti culturali, artistici e generazionali. Inoltre, sottolineo un altro aspetto di valore: Piano di Sorrento potrà ospitare tantissime ragazze e ragazzi e avrà la possibilità di offrire una nuova struttura di interesse in questo periodo dell’anno. Come delegato alla Cultura, sono felice di sottolineare che questo Festival ormai rappresenta un punto di riferimento per la città».

Il filo conduttore che unisce tutti i partecipanti è l'uso e l’interesse per la lingua francese, una linea guida che si lega all’entusiasmo per il Teatro, punto d'incontro tra tutte le culture, lingua universale che abolisce i confini e le differenze culturali.

Ogni troupe presenta il suo spettacolo che attinge al repertorio classico e contemporaneo, francese o di altra nazionalità. Inoltre, un grande spazio è dedicato alle creazioni collettive.

Durante questi incontri l'interazione tra teatro e lingua francese è costante, i giovani, a turno attori e spettatori, lavorano in numerosi ateliers animati da professionisti che fanno scoprire o approfondire certe tecniche teatrali come l’improvvisazione, l'impostazione della voce, del corpo, lo spazio scenico, la danza, il mimo, il clown, le percussioni, lo spazio e il gioco, ma non solo. Questo soggiorno permette a tutti di confrontarsi con nuove esperienze teatrali, nuovi approcci, di scambiare idee, di tessere amicizie e di scoprire le bellezze e la dolcezza della penisola sorrentina.