Estate in musical a Pietrarsa, arriva Mary Poppins

Tre appuntamenti con i musical al Museo nazionale ferroviario spuntano dal cappello magico di «Ma dove vivono i cartoni?»: si parte il 22 luglio con Mary Poppins canti, balli e magie all’arena del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. «Ma dove vivono i cartoni?» torna con un tris vincente di musical inediti dedicati alle famiglie che renderanno sfavillante l’estate vesuviana. Le serate dei week end di luglio e agosto saranno animati da spettacoli musicali ispirati ad alcune delle storie fantasy più amate da grandi e piccini nello straordinario scenario del parco di Pietrarsa.

APPROFONDIMENTI DIBATTITI Ischia, Elvira Frojo presenta il libro che lotta per le donne... L'EVENTO Procida 2022, riflettori sull’Antartide con Chiara Montanari LA DEVOZIONE «Mater Paludis», inaugurata a Napoli la mostra dedicata...

Oltre a poter assistere alle rappresentazioni artistiche con fantastici personaggi interpretati dagli attori eclettici e trasformisti di «Ma dove vivono i cartoni?», i visitatori potranno anche visitare il Museo, custode dei treni storici della prima Ferrovia d’Italia, e trascorrere ore di tranquillità nei giardini con affaccio sul mare. Ancora una volta «Ma dove vivono i cartoni?» di Aurora Manuele, con la direzione artistica di Francesco Chiaiese, sceglie la sinergia con il direttore di Pietrarsa, Oreste Orvitti, per offrire esperienze immersive in uno dei luoghi più significativi della Campania per arte, storia e Cultura. Una strategia che la direzione di Pietrarsa sposa perfettamente con le diverse iniziative dedicate a bambini e famiglie.

Si parte venerdì 22 luglio con l’attesissimo musical «Mary Poppins», la magica tata che arriva volando, aggrappata al suo ombrello, nella casa dei Benks per occuparsi dei loro due figli. «Basta un poco di zucchero e la pillola va giù» o «Supercalifragilistichespiralidoso» sono espressioni che tutti, prima o poi nella vita, pronunciano o fischiettano e la tata magica, con la sua borsa mastodontica e che risolve ogni problema con il solo schiocco delle dita è il sogno di ogni bambino e di ogni mamma e papà. Mary Poppins volerà su Pietrarsa per spargere intorno la sua magia, per catapultare i bambini e i propri familiari nel mondo della fantasia, per farli “saltare” in un disegno e far loro vivere bizzarre e allegre avventure. Non mancheranno i suoi fidati amici come Bert lo spazzacamino e tutti i personaggi fantastici dell’opera che continua a far sognare diverse generazioni.