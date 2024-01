Teatro Cilea di Napoli, Paolo Caiazzo inscena «Separati...ma non troppo»: tra passione e rivalsa

Quinto appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di Napoli con Paolo Caiazzo che dal 18 gennaio al 21 gennaio sarà in scena con lo spettacolo «Separati… ma non troppo».

Quattro appuntamenti per l’esilarante commedia firmata da Paolo Caiazzo che si esibirà sul palco del rinomato teatro vomerese con lo spettacolo «Separati… ma non troppo».

La regia dello spettacolo è di Caiazzo che lo ha scritto a quattro mani con Francesco Procopio. In scena anche Gennaro Silvestro, Daniela Ioia, Fiorella Zullo con la partecipazione di Maria Bolignano.



«Un titolo tendente all’ossimoro suggerisce una storia che viaggia sul filo del rasoio tra amore ed odio, tra passione e rivalsa tra complicità e ripicche di due ex coppie. - dichiara Paolo Caiazzo - Il tentativo di recuperare una rapporto matrimoniale conduce i quattro a comportamenti maldestri e ambigui che sviluppano una comicità serrata ed irresistibile. È una storia di amori persi e ritrovati con l’aiuto di una folle vicina di casa, che però non riesce a tener testa all’imprevedibilità del cuore.

Una commedia irriverente ma allo stesso tempo rispettosa degli stati di animo di chi vive le difficoltà di un matrimonio passato. Due ore di sane risate per affrontare un problema dei nostri giorni con il mio stile di sempre: 'leggerezza ma non banalità»