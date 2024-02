«SottoCoperta»: la commedia romantica ambientata a Napoli e candidata al Bif&st

Un viaggio fantasioso che tocca con leggerezza tematiche sociali profonde. La commedia romantica «SottoCoperta», opera prima di Simona Cocozza scritta con Samantha Cito e con protagonisti Antonio Folletto e Maria Pia Calzone, è stata selezionata alla 15esima edizione del Bif&st - Bari International Film&TvFestival, in programma dal 16 al 23 marzo 2024, nella sezione «ItaliaFilmFest/Nuovo cinema italiano».

Ambientata a Napoli l’opera racconta dell'ingenuo e solitario Fiorenzo (Antonio Folletto), un umile tuttofare, che sogna da sempre di viaggiare ma, non potendo permettersi una vacanza vera, si barrica in casa fingendo di essere partito per i Caraibi.

Nel suo viaggio poetico ma casalingo, irrompe un'intrusa: Matrona(Maria Pia Calzone), una matura ex prostituta in cerca di una rivalsa personale. La vacanza immaginaria di due anime così diverse, ma entrambe emarginate dalla società, si trasforma magicamente in amore.

«SottoCoperta» è prodotto da Giovanni Calvino e Giovanni Parisi per Tile Storytellers, Gaetano di Vaio e Giovanna Crispino per Bronx Film, Gianluca Curti e Santo Versace per Minerva Pictures Group, Samantha Cito per FlickTales, in associazionecon Kimberly Olsen, con il contributo del Ministero delIa Cultura - Direzione Generale Cinema, della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania.

Completano il cast Antonella Morea, Lucianna de Falco, Gianluca Di Gennaro, Angelo Orlando, Christian Giroso, Ernesto Lama, Simone Borrelli, Elisabetta d'Acunzo.

«Quando l'anno scorso abbiamo presentato il documentario 'Rumore-Human Vibes' in anteprima al meraviglioso pubblico del Bif&st, immaginavamo un po' sognando come sarebbe potuto essere tornare a Bari con 'SottoCoperta', film che avremmo girato di lì a poco. Quest'anno, essere nella sezione competitiva del Bif&st 2024 'ItaliaFilmFest/Nuovo cinema italiano' con quest'opera prima, rinsalda il nostro legame con il Festival ed il territorio», hanno dichiarato Simona Cocozza e Samantha Cito.