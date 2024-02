Napoli, riapre il cinema Metropolitan dopo tre settimane

Tre settimane di forzata chiusura per il cinema Metropolitan, che riapre oggi continuando a cavalcare il momento di ripresa del mercato cinematografico. Per inaugurare la riapertura oggi e domani un evento pensato per i più piccoli: “Pigiama party! Carolina e Nunù alla Grande Festa dello Zecchino d’Oro”.

«Siamo molto contenti di poter accogliere nuovamente i nostri clienti al Metropolitan dopo la fine di alcuni lavori condominiali», afferma Nicola Grispello, direttore, programmatore e socio del cinema. «Per questa occasione, tutti i bambini sono invitati questo fine settimana a venire al cinema in pigiama e con i pupazzi preferiti della loro beniamina Carolina con oltre 2 miliardi di follower!».

Da oggi 3 febbraio la programmazione del multisala si arricchisce dei migliori film del momento: da “Povere creature” di Yorgos Lanthimos con 11 candidature all’Oscar, alla commedia “Tutti tranne te” di Will Gluck che sta spopolando tra i ragazzi, da “I Soliti Idioti 3 – Il ritorno” a “The warrior – The iron claw” di Sean Durkin sul mondo del wrestling con un incredibile Zac Efron al fianco di Lily James, dalla deliziosa commedia sociale francese “Una bugia per due” di Rudy Milstein al nuovo film d’animazione targato Disney “Wish” di Fawn Veerasunthorn e Chris Buck.

Finalmente arrivano anche i film in lingua originale, in programmazione tutti i giorni: «Abbiamo pensato ai tanti appassionati cinefili, ai tanti turisti che, una volta in città, cercano un cinema in lingua, ma soprattutto alle nuove generazioni, che oramai preferiscono questa tipologia di fruizione», continua il direttore del cinema.

Ricominciano anche le presentazioni cinematografiche con i registi e i talent protagonisti delle nuove uscite in sala. Si parte venerdì prossimo 9 febbraio alle 20.30 con il nuovo film di Ginevra Elkan, “Te l’avevo detto” con Valeria Bruni Tedeschi, Alba Rohrwacher e Valeria Golino, presentato dalla regista e dal cast tutto al femminile.

«Tra il 24 e il 25 Febbraio Saverio Costanzo verrà a presentare il suo ultimo film “Finalmente l’alba”, presentato all’ultimo Festival di Venezia, un progetto molto ambizioso per un film italiano con un budget altissimo ed un cast internazionale, con il coinvolgimento anche finanziario degli studi di Cinecittà.

Insomma, in cinema ha riaperto le porte alla sua città. Vi aspettiamo, ci siete mancati!», conclude Grispello.