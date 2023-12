Alessandro Siani saluta Napoli in occasione dell'uscita di «Succede anche nelle migliori famiglie»

Alessandro Siani, accompagnato dall’attore Sergio Friscia, saluterà il pubblico di Napoli in un tour in 4 cinema della città in occasione dell’uscita di “Succede anche nelle migliori famiglie”, il suo nuovo film da regista e protagonista, al cinema dal 1° gennaio 2024.

Siani e Friscia faranno tappa a Napoli mercoledì 3 gennaio alle ore 19:00 al The Space Cinema Napoli, alle ore 20.00 al Cinema Metropolitan, alle 20:45 al Cinema Modernissimo e alle ore 21.45 all’Happy Maxicinema di Afragola.

Il tour proseguirà giovedì 4 gennaio in Puglia, nelle sale di Brindisi, Monopoli e Bari.