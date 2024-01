Una serie di cartelloni pubblicitari stradali ancora indicano, seppure un po’ ingialliti dal tempo, che a Castellabate, uno dei borghi più belli d’Italia a sud di Salerno, è stata girata nel 2009 la pellicola cinematografica Benvenuti al Sud. E da queste parti - passeggiando sulla piazzetta 10 ottobre 1123 a Castellabate capoluogo o sul porticciolo de Le Gatte - ancora ci sono turisti che chiedono, a distanza di quattordici anni, dove si trova la posta o le altre location del film di grande successo. E, tra non molto tempo, ci sarà la possibilità di rivederli nuovamente in azione, tra le viuzze del borgo medioevale o lungo la marina.

A dirlo è stato proprio Alessandro Siani, l’attore napoletano, protagonista della nota pellicola insieme a Claudio Bisio, nel corso del podcast «Passa dal BSMT» di Gianluca Gazzoli. «Si farà. Il soggetto giusto di Bentornati al Sud è arrivato. Ho sentito Claudio e ci piace» ha detto Siani, che è anche cittadino onorario di Castellabate, proprio come Luca Miniero, regista della pellicola.

Tutto pronto, dunque, per il terzo capitolo, quello conclusivo, Bentornati al Sud, che riporterà i protagonisti a Castellabate. «È arrivato il momento giusto. Ancora oggi le differenze tra Nord e Sud ci sono, di stili di vita, di stipendi e abbiamo trovato la chiave giusta per raccontarle» ha aggiunto Siani nel corso dell’intervista, senza nascondere l’emozione di tornare negli stessi luoghi e tra la stessa gente.

«È bello il fatto di ritornare a Castellabate, di rivedere gli stessi personaggi per chiudere in bellezza con questa trilogia» ha chiosato l’attore per la gioia dei cittadini di Castellabate già pronti per ospitare l’intero cast. «Quando cominciano le riprese? Possiamo fare le comparse?» sono, infatti, i messaggi più ricorrenti che da, ieri mattina, Enrico Nicoletta, da poche settimane in pensione quale responsabile dell’Ufficio Turistico comunale di Castellabate e set manager sia di Benvenuti al Sud che di Benvenuti al Nord, sta ricevendo sul suo smartphone. «Noi siamo pronti ad aprire nuovamente le porte di Castellabate» conclude Nicoletta.