Napoli continua ad attirare i giganti del cinema e del mondo global. Il carattere e la bellezza di Partenope, stavolta, hanno stregato addirittura la Disney: è partita dal Maschio Angioino la campagna di marketing per il film di Natale del colosso dell'animazione: Wish, una produzione che celebra il compi-secolo del marchio che, nato nel 1923, ha creato cartoon indimenticabili. Un modo, per la Disney, di festeggiare i suoi cent'anni di vita all'ombra del Vesuvio, con immagini fantastiche proiettate sulla facciata di Castelnuovo nella sera dell'8 dicembre. Ieri, su X, è arrivato il commento soddisfatto del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Un ritorno d'immagine importante anche via social, quello arrivato nel giorno dell'Immacolata: sulla facciata sinistra di Castel Nuovo, tra la meraviglia e la curiosità delle migliaia di passanti che hanno affollato le strade nel weekend, si sono susseguite le animazioni riferite, appunto, a Wish, che debutterà nei cinema a partire dal 21 dicembre. Altro dato non secondario: Partenope è stata la prima delle città italiane ad accogliere il lancio del film, che l'altro ieri è avvenuto anche a Roma e che proseguirà nei prossimi giorni a Torino e Milano.

Natale a partire da Napoli per la Disney, dunque. «Una bellissima sorpresa per i napoletani - ha scritto su X - Manfredi La Disney ha scelto la spettacolare cornice del Maschio Angioino per iniziare la campagna marketing del suo nuovo film Wish in Italia. La nostra Napoli sempre più location iconica apprezzata in tutto il mondo». Un indotto importante, del resto, quello generato dalle tante produzioni che scelgono Napoli come set per serie tv o film di primo piano. Come riportato da Il Mattino la scorsa settimana, i dati parziali sviluppati dall'Ufficio Cinema del municipio e dal coordinamento delle Politiche Culturali del Comune, esaminando solo 11 produzioni girate a Napoli nel 2023, hanno registrato investimenti per circa 26 milioni di euro, calcolando solo i costi vivi. Sorrentino e Denzel Washington, per citare alcuni dei nomi che hanno girato in città nell'anno al tramonto. Nel 2024 sono attesi “Il commissario Ricciardi”, “Mina Settembre” e la nuova stagione di “Mare Fuori” e produzioni dalla Cina agli Stati Uniti. Come ricordato da Sergio Locoratolo a Il Mattino, per il 2024 si punta a raggiungere i «30 milioni di produzioni per film o serie in città», contando le sole spese vive (parte delle quali, come nel caso delle tasse per l'occupazione di suolo, finiscono direttamente nelle casse di Palazzo San Giacomo).

Torniamo a Wish. La parola che dà il titolo al film pubblicizzato a partire dal Maschio Angioino, in italiano significa desiderio. La storia raccontata nelle sale dal 21 dicembre è quella di Asha, una giovane della terra fantastica di Rosas, che esprime un desiderio così forte da essere accolto da un'energia cosmica, la piccola sfera dei sogni Star. La campagna di marketing iniziata da Castelnuovo garantisce una visibilità monstre. I social sono stati invasi dal binomio Napoli-Disney. Sul solo canale Youtube del colosso dell'animazione, che conta oltre 2,5 milioni di iscritti, tra gli short, si trova ancora il video di Napoli, la prima delle metropoli scelte per il lancio di Wish, con le immagini della stella Disney che sorvola la Galleria Umberto, su piazza Municipio, il centro storico e via Partenope affacciata sul mare e su Castel dell'Ovo. Le proiezioni sono proseguite l'altro ieri in piazza San Silvestro a Roma l'altro ieri, e precedono quelle del 16 in piazza Bodoni a Torino e di Largo Treves a Milano il 18. Una campagna a sorpresa, poco annunciata e che, prima di espandersi a macchia d'olio via social, ha suscitato la curiosità dei tanti turisti e napoletani che, tra piazza Municipio e dintorni, hanno assistito alle proiezioni sulla facciata di Castelnuovo. Un esempio di show marketing ambientato, che garantisce mutua visibilità al prodotto e alla location che la ospita. Tra i doppiatori italiani, figura anche il direttore artistico di Sanremo Amadeus.