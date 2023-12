Jonathan Majors, l'attore di Marvel condannato per l'aggressione alla ex fidanzata: la Disney lo licenzia

Prima la condanna, poi il licenziamento. A un anno dall'aggressione alla ex compagna, l'attore statunitense Jonathan Majors è stato dichiarato colpevole dalla giuria di New York. Un fatto, questo, che ha portato la Marvel e la Disney a distanziarsi dall'interprete di Kang il Conquistatore, terminando così i rapporti lavorativi con lui.

Chris Hemsworth e l'Alzheimer, l'attore di Thor rivela: «Ho cambiato vita. Allenamento, sonno e bagni di ghiaccio», ecco le cure a cui si sottopone

La condanna

È stato condannato per aggressione Jonathan Majors, l'attore statunitense famoso per il suo ruolo di Kang il Conquistatore, antagonista dell’universo Marvel.

Giudicato dalla giuria di New York al termine di due settimane di processo, Majors rischia ora un anno di prigione. Alla base della condanna, le violenze alla ex compagna, l'attrice e coreografa Grace Jabbari. Lo scorso marzo, infatti, al termine di una lite, l'attore aveva procurato alla donna un dito fratturato, un taglio detro l'orecchio e vari lividi. Il tutto, dopo la scoperta di Grace Jabbari di un tradimento di Majors. La coreografa aveva infatti trovato un messaggio di un'altra donna sul telefono del compagno, con scritto «Vorrei poterti baciare in questo momento». Dopo la scoperta, l'attore statunitense le avrebbe messo le mani sul collo, schiaffeggiandola e cercando di riprendere il telefono. Grazie al lavoro degli avvocati, che hanno ricostruito il tutto grazie a messaggi e audio, Majors è stato quindi condannato, nonostante il tentativo della difesa di convincere la giuria che fosse stata proprio Jabbari ad aggredire l'attore, e non il contrario.

Il licenziamento

Dopo la notizia della condanna di Jonathan Majors, Marvel e Disney hanno preso le distanze dall'attore, terminando i rapporti lavorativi con lui. Non è chiaro al momento se il personaggio di Kang verrà riformulato e rimarrà nei film futuri o se verrà direttamente eliminato da tutti i progetti basati sul personaggio. Inoltre, secondo l'Hollywood Reporter, anche la società di pubbliche relazioni di Majors, The Lede Company, e i suoi manager a Entertainment 360 avrebbero abbandonato l'attore.

Jonathan Majors aveva recitato in «Creed III», «The Harder they Fall», «The Last black man in San Francisco» e nella serie di HBO «Lovecraft Country», che gli aveva portato una nomination ai Critics Choice Award e agli Emmy.