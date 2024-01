Alessandro Siani in tour nei teatri italiani con «Extra Libertà 2024»

Alessandro Siani, re del box office italiano con il suo nuovo film «Succede anche nelle migliori famiglie», al primo posto tra i film italiani usciti nel periodo delle festività, è pronto a conquistare anche dal vivo il pubblico di tutta Italia con il suo nuovo tour nei principali teatri italiani.

L’attore e regista comico torna a calcare i palcoscenici con «Extra Libertà 2024», nuova edizione dell’ultimo live show con cui l’artista ha già riscosso nella scorsa stagione teatrale un grande successo.

Da Roma a Pescara, Siani porterà il suo spettacolo in un tour che toccherà diverse città italiane e che ha già registrato diversi sold out a partire proprio dalla capitale dove è atteso per la doppia data di sabato 27 e domenica 28 gennaio al Teatro Brancaccio.

A febbraio, il 17 e 18 sarà in scena al Teatro Team di Bari, il 23 (sold out) al Teatro Comunale Guido Moretti di Pietra Ligure (SV), il 24 e il 25 al Teatro Alfieri di Torino. Nel mese di marzo Siani arriverà a Bologna al Teatro EuropAuditorium il 1°; il 2 e 3 al Tam Teatro Arcimboldi di Milano, il 9 e 10 al Teatro Verdi di Firenze, il 18 (sold out) al Teatro Lyrick di Assisi (PG) per poi chiudere il tour a Pescara il 23.

La libertà in tutte le sue sfaccettature sarà il filo conduttore dello show; gli argomenti e gli spunti del nuovo spettacolo sono aggiornati nei testi rispettandonla precedente trasposizione e cavalcando in primis nei monologhi i temi scottanti dell’attualità e delle imprevedibili insidie che colpiscono e influenzano le nostre vite: pandemie, guerre e l’ineffabile solitudine «dell’era cellulare» con i suoi conseguenti effetti collaterali.

«Amici – scrive Alessandro Siani nelle note di regia - Il nostro compito, ovvero di noi comici, resta semplicemente quello di far ridere, d’intrattenere e far riflettere. L’importante è che mentre tenti di far ridere e soprattutto d’intrattenere, il pubblico non rifletta pensando 'ma che cosa ci faccio qui'».