Ghali avvistato a Napoli: dialogo con un marziano

Avvistato oggi a Napoli, in zona Chiaia, Ghali in compagnia di un essere dalle sembianze extraterrestri: il cantante era intento a passeggiare per i vicoli napoletani assieme al misterioso compagno, tra lo stupore dei passanti.

Quello che sembrava essere solo un enigma virtuale che ha monopolizzato i social di Ghali negli scorsi giorni, si è concretizzato oggi in un suggestivo appuntamento e primo incontro tra l'artista e l'extraterrestre, portando alle stelle la curiosità generata nelle ultime ore: l'extraterrestre è quello a cui il rapper milanese di origini tunisine si rivolge in «Casa mia», la canzone con cui è in gara al prossimo Festival di Sanremo.